ANP Murray naar finale in Peking

PEKING - Tennisser Andy Murray kan zondag zijn veertigste ATP-titel veroveren. De Schotse nummer twee van de wereld plaatste zich zaterdag voor de finale in Peking, door de Spanjaard David Ferrer opzij te zetten: 6-2 6-3. Murray (29) neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de tweede halve finale, die gaat tussen de Canadees Milos Raonic en Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

Door ANP - 8-10-2016, 13:19 (Update 8-10-2016, 13:35)

Dit jaar won Murray onder meer Wimbledon en prolongeerde hij in Rio de Janeiro zijn olympische titel. Hij wil in de resterende weken van het seizoen een aanval doen op de eerste plaats van de wereldranglijst, die al geruime tijd in bezit is van Novak Djokovic. De Serviër kwam sinds de verloren finale van de US Open niet meer in actie vanwege een elleboogblessure.

Djokovic heeft weliswaar een royale voorsprong op Murray, maar moet in deze fase van het seizoen ook veel punten verdedigen. Zo won hij vorig jaar, voor de vierde keer op rij en de zesde keer in totaal, het toernooi in Peking. De 500 punten die hij daarmee verdiende raakt Djokovic nu kwijt, mogelijk aan Murray. Vorig jaar won de Serviër in de slotfase van het seizoen ook de masterstoernooien van Singapore en Parijs én de ATP World Tour Finals.

Djokovic staat sinds juli 2014 aan kop van de mondiale ranglijst, Murray kwam nooit verder dan de tweede plek. ,,Ik wil dolgraag ook een keer op één komen'', zei hij voorafgaand aan het toernooi in Peking. ,,Die motivatie is heel groot. Ik ben bezig aan mijn beste seizoen ooit en wil dat zo goed mogelijk afsluiten.''