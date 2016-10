Radwanska pakt eindzege in Peking

ANP Radwanska pakt eindzege in Peking

PEKING - Tennisster Agnieszka Radwanska heeft zondag het WTA-toernooi in Peking op haar naam geschreven. De mondiale nummer drie was in twee sets veel sterker dan de Britse Johanna Konta: 6-4 6-2. De 27-jarige Poolse boekte in Peking haar twintigste toernooizege. Eerder dit jaar zegevierde Radwanska al in Shenzhen en New Haven.

Door ANP - 9-10-2016, 12:54 (Update 9-10-2016, 12:54)

Konta, de nummer veertien van de wereld, kon niets beginnen tegen de rake slagen van Radwanska. De Britse werd direct in de eerste set gebroken en kon niet meer terugkomen. In de tweede set nam Radwanska opnieuw de leiding en stond die niet meer af. In de laatste game maakte Konta het haar opponente nog even moeilijk, maar uiteindelijk bezorgde Radwanska zichzelf met een rake klap de eindzege.

Radwanska en Konta stonden pas een keer eerder tegenover elkaar. In de derde ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati dit jaar versloeg de Poolse Konta toen ook met duidelijke cijfers: 6-7 (1) 6-4 6-0.

De 25-jarige Konta heeft één WTA-titel op zak, eerder dit jaar behaald in Stanford. Dankzij haar prestaties in Peking maakt de Britse komende week haar debuut in de top tien van de mondiale ranglijst.