ANP Mercedes trekt protest tegen Verstappen in

SUZUKA - Het Formule 1-team van Mercedes heeft zondag na de Grand Prix van Japan een protest tegen Max Verstappen een uur na indienen alweer ingetrokken. Vermoedelijk op advies van coureur Lewis Hamilton, die via Twitter liet weten dat hij het er niet mee eens was.

Door ANP - 9-10-2016, 13:30 (Update 9-10-2016, 13:50)

De renstal beschuldigde de Nederlander in een officiële klacht van gevaarlijk rijgedrag in de 52e en voorlaatste ronde van de race op Suzuka, toen Hamilton een inhaalpoging bij de Nederlander van Red Bull waagde. Volgens Mercedes overtrad Verstappen de sportieve regels door zijn bruuske manier van verdedigen en verdiende hij een straf.

De wedstrijdleiding besloot al snel de behandeling uit te stellen tot de volgende grand prix, over twee weken in de Verenigde Staten. Kort daarop kwam de mededeling van Mercedes het protest helemaal te laten varen. ,,Ik hoorde van het protest van mijn team, maar dat was niet afkomstig van mij. Zo doen wij dat niet. We zijn kampioenen en gaan voort'', aldus Hamilton.

Niets verkeerd

Zodoende bleef de tweede plaats van Verstappen in de Japanse race gehandhaafd en moest Hamilton genoegen nemen met de derde plaats. De Britse wereldkampioen deed tijdens de race wel zijn beklag over de actie van Verstappen, die hem niet binnendoor liet langskomen in een chicane en dwong tot uitwijken. Maar na de race maakte Hamilton er weinig woorden aan vuil. ,,Het doet er niet echt meer toe. Het is gebeurd en we gaan weer verder.''

Verstappen vond dat hij sowieso niets verkeerd deed. ,,Hamilton was duidelijk sneller in de slotfase en ik wist dat hij me wilde passeren. Ik zag hem komen in mijn spiegels en verdedigde mijn positie. Ik zet dan de deur niet open.''