ANP Hofland stapt over naar Lotto Soudal

DOHA - Wielrenner Moreno Hofland zet zijn loopbaan voort bij Lotto Soudal. De 25-jarige Nederlander komt over van LottoNL-Jumbo en heeft een contract van twee jaar getekend bij de Belgische WorldTour-ploeg, zo maakte Lotto Soudal zondag bekend. De sprinter wil zich volgend seizoen naar eigen zeggen meer op de Vlaamse koersen richten.

Door ANP - 9-10-2016, 13:40 (Update 9-10-2016, 13:55)

,,Moreno kan zeker een positie innemen in de sprinttrein van André Greipel'', aldus Marc Sergeant, de manager van Lotto Soudal, op de website van de ploeg. ,,Greg Henderson is er volgend jaar niet meer bij en Moreno zou een goede opvolger kunnen zijn. Aan de andere kant is Moreno nog jong en heeft hij de ambitie om zelf te winnen. Die kans gaan we hem ook geven. Er zijn veel wedstrijden waarin we aantreden zonder Greipel. Voor die koersen kunnen we al rekenen op een aantal snelle mannen, maar een extra sprinter als Moreno is zeker welkom.''

,,Door de komst van Dylan Groenewegen kwam Moreno bij zijn huidige ploeg een beetje op een zijspoor te zitten, wij willen hem bij ons verder laten ontplooien'', vervolgt Sergeant. ,,Moreno beschikt niet alleen over snelle benen, hij kan ook het Vlaamse werk aan met kasseien en wind. Hij overleeft de hellingen in de Vlaamse koersen.''

Hofland reageerde verheugd op zijn overstap. ,,Ik rijd momenteel al acht jaar bij hetzelfde team: eerst drie jaar bij de opleidingsploeg en daarna ben ik doorgestroomd naar het profteam. Ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving.''