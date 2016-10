Wereldtitel ploegentijdrit voor Boels-Dolmans

DOHA - De Nederlandse wielerploeg Boels-Dolmans heeft zondag in Doha met overmacht de wereldtitel ploegentijdrit bij de vrouwen veroverd. Het team met de Nederlandse rensters Ellen van Dijk en Chantal Blaak, was de snelste in een race tegen de klok over 40 kilometer. Titelverdediger Canyon SRAM Racing uit Duitsland moest 48 seconden toegeven en pakte het zilver. Het brons was voor het eveneens Duitse Cervélo-Bigla, dat een kleine twee minuten toegaf op de winnaars.

Door ANP - 9-10-2016, 14:54 (Update 9-10-2016, 14:59)

De winnende ploeg bestond verder uit de Canadese Karol-Ann Canuel, de Britse Elizabeth Deignan, de Luxemburgse Christine Majerus en de Amerikaanse Evelyn Stevens. Boels-Dolmans realiseerde een tijd van 48.41, wat een gemiddelde van 49,288 kilometer per uur betekende.

De Nederlandse ploeg Rabobank-Liv, vorig jaar derde, deed niet mee om de prijzen. Na een val van Anouska Koster had het team nog maar drie rensters, er zijn er vier nodig om een tijd neer te zetten. Een achterblijfster zorgde dat de ploeg, waarin ook olympisch kampioene Anna van der Breggen een plaatsje had, alsnog als achtste en laatste werd geklasseerd op iets meer dan zes minuten van Boels.