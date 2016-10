Raonic als vierde tennisser naar ATP Finals

LONDEN - Tennisser Milos Raonic is de vierde tennisser die zeker is van deelname aan de ATP World Tour Finals. Dat is het afsluitende toernooi van 2016 in november met de acht beste tennissers van het seizoen. Novak Djokovic, Andy Murray en Stan Wawrinka werden al eerder voor het toernooi in Londen geselecteerd.

Door ANP - 9-10-2016, 14:58 (Update 9-10-2016, 14:58)

De 25-jarige Canadees, nummer zes van de wereld, bereikte deze week de halve finales van het ATP-toernooi in Peking, maar moest zich daar later wegens een enkelblessure voor afmelden. Grigor Dimitrov uit Bulgarije drong daardoor eenvoudig door naar de finale, die hij zondag tegen Andy Murray speelt.

Raonic was dit jaar finalist op Wimbledon en halvefinalist op de Australian Open.