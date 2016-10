Piek moet Dutch Open laten schieten

ALMERE - Badmintonster Selena Piek heeft zich maandag afgemeld voor de Yonex Dutch Open die deze week plaatsvinden in Almere. De 25-jarige badmintonster kan niet in actie komen wegens een voetblessure. Hierdoor zal het vrouwendubbel van Piek met Eefje Muskens ook ontbreken, zo laat de organisatie maandag van het toernooi weten. In het gemengd dubbelspel zou Piek een duo vormen met Jacco Arends. Dit duo heeft zich ook afgemeld.

Door ANP - 10-10-2016, 19:50 (Update 10-10-2016, 19:50)

Technisch directeur Claus Poulsen laat weten: ,,Vervelend voor Selena en de organisatie natuurlijk dat zij niet kan meedoen aan het grootste badmintonevenement in eigen land. Het herstellen van de blessure staat echter voorop en daarom is ervoor gekozen om nu niet deel te nemen.''