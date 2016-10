Woods stelt langverwachte rentree uit

ANP Woods stelt langverwachte rentree uit

NAPA - De langverwachte rentree van Tiger Woods deze week gaat niet door. De 40-jarige Amerikaanse golfer heeft zich maandag teruggetrokken van de startlijst van het Safeway Open in het Californische Napa, zo meldt hij op zijn eigen website. ,,Mijn gezondheid is goed en ik voel me sterk, maar mijn spel is kwetsbaar en nog niet op het niveau waar het moet zijn.''

Door ANP - 10-10-2016, 21:48 (Update 10-10-2016, 21:48)

Veertienvoudig majorwinnaar Woods speelde zijn laatste toernooi in augustus 2015. Een slepende rugblessure hinderde hem te veel bij het golfen. Hij onderging twee operaties en werkte in alle rust aan zijn herstel. Het openingstoernooi op de Amerikaanse PGA-Tour in Napa zou na veertien maanden het decor van die comeback moeten zijn.

Woods laat weten dat hij fit is, maar dat zijn spel nog niet goed genoeg is voor een rentree. ,,Ik was absoluut van plan om te spelen. Ik heb de afgelopen dagen in Californië getraind, maar na een heleboel uur wist ik dat ik niet klaar was om het op te nemen tegen de beste golfers van de wereld.'' De golfer die 683 weken de wereldranglijst aanvoerde, heeft zich ook afgemeld voor de Turkish Airlines Open in november, maar zegt dicht bij een rentree te zijn. ,,Ik blijf hard werken en ben van plan om deel te nemen op de Hero World Challenge in december.''