Rome geen kandidaat meer voor Spelen 2024

ROME - Rome heeft zich teruggetrokken uit de strijd om de organisatie van de Olympische Spelen in 2024. Nadat de nieuwe burgemeester Virginia Raggi drie weken geleden haar steun had geweigerd, besloot het Italiaans olympisch comité CONI dinsdag om het project af te blazen. Parijs, Boedapest en Los Angeles blijven over als kandidaten voor de organisatie van het grootste sportevenement ter wereld.

Door ANP - 11-10-2016, 12:54 (Update 11-10-2016, 12:54)

,,Als we met dit initiatief doorgaan, wordt Rome straks begraven onder een berg van schulden'', had Raggi vorige maand gezegd. ,,Dit kunnen we ons simpelweg niet veroorloven.'' Tijdens haar campagne zei Raggi al dat de Italiaanse hoofdstad andere prioriteiten heeft, maar toen sloot ze steun aan het plan nog niet uit. In een van de debatten zei ze een referendum uit te willen schrijven over het onderwerp.