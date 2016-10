Djokovic luistert rentree op met zege

SHANGHAI - Novak Djokovic heeft zijn rentree op de tennisbaan met een overwinning opgeluisterd. De nummer één van de wereld plaatste zich dinsdag eenvoudig voor de derde ronde van het ATP-toernooi in Shanghai. De Italiaan Fabio Fognini, de mondiale nummer vijftig, was niet opgewassen tegen de Serviër: 6-3 6-3.

Door ANP - 11-10-2016, 14:05 (Update 11-10-2016, 14:05)

Djokovic kwam sinds de verloren finale van de US Open niet meer in actie vanwege een elleboogblessure. Op het hardcourt in de Chinese stad bleek de Serviër weer volledig in vorm te zijn. Met zijn solide spel bracht hij de Italiaan in de eerste set direct op een 3-0-achterstand. Djokovic bleef daarna de leiding houden in de partij, tot grote frustratie van Fognini die zijn temperament niet onder controle had.