ANP Jans snelste in massasprint Sluitingsprijs

PUTTE-KAPELLEN - De Belgische wielrenner Roy Jans heeft dinsdag de 83e editie van de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen op zijn naam geschreven. De spurter van Wanty-Groupe Gobert klopte in de massasprint na 189 kilometer zijn landgenoot Timothy Dupont van Verandas-Willems en de Nederlander Moreno Hofland van LottoNL-Jumbo.

Door ANP - 11-10-2016, 17:21 (Update 11-10-2016, 17:22)

De laatste wedstrijd van het wegseizoen in België kende een rommelige finale, doordat het peloton in stukken was gescheurd door een grote valpartij op 21 kilometer voor de meet. Toch werden de laatste vluchters vlak voor de streep ingehaald en was Jans net iets sneller dan Dupont en Hofland. Hij boekte op de valreep zijn eerste zege van het seizoen en volgt op de erelijst van de Sluitingsprijs de Fransman Nacer Bouhanni op.

Voormalig Nederlands kampioen Johnny Hoogerland van Roompot reed in Putte-Kapellen zijn laatste koers.