Russische baas olympiërs treedt terug

ANP Russische baas olympiërs treedt terug

MOSKOU - Alexander Zjoekov gaat zijn functie als voorzitter van het Russische olympisch comité neerleggen. President Vladimir Poetin heeft bevestigd dat Zjoekov hem heeft verteld dat hij zich meer wil gaan richten op zijn functie als plaatsvervangend voorzitter in de Doema, het Russische parlement. Het aftreden van Zjoekov zou de grootste verandering betekenen in de Russische sport sinds een dopingschandaal in de atletiek ervoor zorgde dat atleten uit dat land niet welkom waren op de Olympische Spelen van Rio.

Door ANP - 12-10-2016, 12:07 (Update 12-10-2016, 12:07)

,,Het is een goed besluit dat we uiteraard ondersteunen'', zei Poetin tijdens een bijeenkomst met sportofficials. ,,Alexander heeft veel voor onze sport gedaan en ik hoop dat hij dat op een andere manier blijft doen.'' Niemand van de aanwezigen legde een verband tussen Zjoekovs vertrek en het dopingschandaal, dat er uiteindelijk ook toe leidde dat de Russen ontbraken op de Paralympische Spelen.