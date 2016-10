Kampioen Meijs al klaar in Dutch Open

ALMERE - Nederlands badmintonkampioen Erik Meijs is woensdag in de tweede ronde van het Dutch Open in Almere gestrand. Meijs won weliswaar overtuigend zijn partij in de eerste ronde van landgenoot Sebastian Li (21-8 21-5), maar hij verloor daarna van de Engelsman Toby Penty (18-21 16-21).

Door ANP - 12-10-2016, 22:41 (Update 12-10-2016, 22:41)

Ook Mark Caljouw is klaar in Almere. Hij rekende in de eerste ronde af met de Belg Birger Abts (21-11 21-11), maar was in de tweede ronde niet opgewassen tegen de als tweede geplaatste Tzu Wei Wang uit Taiwan (19-21 11-21).

De Indiase Ajay Jayaram, winnaar van de afgelopen twee edities van het Dutch Open, plaatst zich eenvoudig voor de derde ronde door zeges op de Fin Henri Aarnio (21-16 21-11) en de Bulgaar Philip Sjisjov (21-7 21-9).