ANP Bokser Fury geeft wereldtitels terug

LONDEN - Tyson Fury geeft zijn drie gewonnen wereldtitels terug. De Britse bokser doet dat omdat hij niet in staat is om ze te verdedigen. ,,Ik won de titels in de ring, en ik ben van mening dat ze ook in de ring moeten worden verloren. Maar ik ben gewoon niet in staat om ze te verdedigen op dit moment. Daarom heb ik nu de harde en emotionele beslissing genomen om afstand te doen van mijn dierbare wereldtitels'', aldus Fury, de regerend wereldkampioen bij de bonden WBO, WBA en IBO.

Door ANP - 13-10-2016, 8:08 (Update 13-10-2016, 8:13)

Fury zou het in de strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht opnemen tegen de Oekraïner Vladimir Klitsjko. Die partij werd tot twee keer toe uitgesteld. Eerst in juli vanwege een enkelblessure en in september bleek tijdens een medische test dat Fury niet fit genoeg was om te vechten.

Bij een controle op 22 september is Fury positief bevonden op cocaïne, nadat eerder bij de bokser al eens sporen van het verboden middel nandrolon werden aangetroffen. Op 4 november zou in die zaak een hoorzitting volgen. Vorige week maakte de Brit nog bekend grote psychische problemen te hebben. ,,Ik ben manisch depressief. Daar heb ik al jaren last van. Maar ik kan er nu niet meer mee omgaan.'' Fury wil zich nu naar eigen zeggen volledig richten op zijn herstel.