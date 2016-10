Radwanska geeft op met dijbeenblessure

ANP Radwanska geeft op met dijbeenblessure

TIANJIN - Tennisster Agnieszka Radwanska heeft zich donderdag teruggetrokken van het toernooi in het Chinese Tianjin. De Poolse heeft te veel last van een dijbeenblessure.

Door ANP - 13-10-2016, 18:00 (Update 13-10-2016, 18:00)

Radwanska was als eerste geplaatst in Tianjin. Ze zou in de kwartfinale in actie komen tegen de Chinese Peng Shuai. Het is nog niet bekend hoe lang Radwanska is uitgeschakeld.