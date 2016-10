Vijf Russische snelwandelaars geschorst

ANP Vijf Russische snelwandelaars geschorst

LAUSANNE - Sporttribunaal CAS heeft donderdag vijf Russische snelwandelaars voor vier jaar geschorst. Elmira Alembekova, Ivan Noskov, Michail Risjov, Vera Sokolova en Denis Strelkov werden in juni vorig jaar betrapt op gebruik van epo.

Door ANP - 13-10-2016, 18:24 (Update 13-10-2016, 18:24)

Alembekova veroverde twee jaar geleden de Europese titel op de 20 kilometer. Risjov won drie jaar geleden bij de race over 50 kilometer brons op het WK. Noskov werd in 2014 derde op het EK over 50 kilometer. Op hetzelfde toernooi won Strelkov brons op de 20 kilometer.

Sokolova werd in 2003 wereldkampioen bij de jeugd.