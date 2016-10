Elmiger vindt in BMC nieuwe ploeg

SANTA ROSA - Martin Elmiger vertrekt volgend seizoen naar de Amerikaanse wielerploeg BMC. De viervoudig Zwitserse kampioen komt over van IAM Cycling, waarvoor hij sinds 2013 reed. De Zwitserse ploeg houdt aan het einde van dit seizoen op te bestaan.

Door ANP - 14-10-2016, 11:20 (Update 14-10-2016, 11:20)

,,Ik ben niet zo jong meer en dus was het niet eenvoudig om nog een nieuwe werkgever te vinden'', zei de 38-jarige veteraan vrijdag. ,,BMC is altijd een van mijn favoriete teams geweest en ik kijk ernaar uit om mijn carrière bij hen af te sluiten. Het is een eer om voor een team met renners als Greg Van Avermaet te mogen rijden. Ik wil hem volgend seizoen zeker helpen om een van de klassiekers te winnen.''

Elmiger stond dit jaar onder meer aan de start van de Tour de France en de Eneco Tour.