Djokovic in halve eindstrijd Shanghai

SHANGHAI - Novak Djokovic is vrijdag doorgedrongen tot de halve finales van het Masters-toernooi in Shanghai. De Servische tennisser versloeg na een hevige strijd in China Mischa Zverev. Pas na bijna 2,5 uur spelen gaf de Duitser zich gewonnen: 3-6 7-6 (4) 6-3.

Door ANP - 14-10-2016, 12:14 (Update 14-10-2016, 12:14)

Zverev, de mondiale nummer 110, trok de eerste set overtuigend naar zich toe en kwam in de tweede set direct op voorsprong (2-0). De nummer één van de wereld brak echter terug, waardoor de twee weer op gelijke hoogte kwamen. Ook in het laatste bedrijf waren ze aan elkaar gewaagd en vocht Zverev bij 5-3 om in de wedstrijd te blijven. Pas na een lange rally moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Serviër.

Djokovic treft de Spanjaard Roberto Bautista Agut in de halve eindstrijd. De mondiale nummer negentien ontdeed zich in twee sets van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 6-3 6-4.