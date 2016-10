Tennisster Burger uit Volendam naar laatste vier in Italië

SANTA MARGHERITA DI PULA - Tennisster Cindy Burger heeft vrijdag de halve finales bereikt van het ITF-toernooi in het Italiaanse Santa Margherita di Pula.

De nummer één van de plaatsingslijst won in de kwartfinale met duidelijke cijfers van Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-1 6-1.

In de halve eindstrijd neemt de 23-jarige Volendamse het op tegen de winnares van de partij tussen de Russische Anastasija Komardina en de Sloveense Tamara Zidansek.

Burger haalde begin september voor het laatst de finale van een ITF-toernooi. Dat was in de hoofdstad van Hongarije, maar net als eerder dit jaar in Curitiba (Brazilië) en Hechingen (Duitsland) verloor ze die.

De Volendamse maakte dit seizoen ook indruk op het WTA-toernooi van Rio de Janeiro, waar ze net naast een plek in de halve finales greep.