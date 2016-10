Bolt loopt in juni voor het laatst in Jamaica

ANP Bolt loopt in juni voor het laatst in Jamaica

KINGSTON - Usain Bolt loopt in juni zijn laatste wedstrijd in eigen land. De 30-jarige Jamaicaan maakte vrijdag bekend dat hij deelneemt aan de Racers Grand Prix. Die wedstrijd is in aanloop naar de wereldkampioenschappen in augustus in Londen. Daar neemt Bolt afscheid als topsporter.

Door ANP - 14-10-2016, 19:03 (Update 14-10-2016, 19:03)

,,De Racers Grand Prix wordt mijn laatste wedstrijd in Jamaica, mensen. Het is de laatste keer dat ik hier hardloop'', aldus negenvoudig olympisch kampioen Bolt in het televisieprogramma 'Smile Jamaica'.

Bolt is de eerste atleet die op drie achtereenvolgende Spelen drie gouden plakken heeft gewonnen. Hij veroverde in Peking 2008, Londen 2012 en in Rio 2016 het goud op de 100, 200 en 4x100 meter.