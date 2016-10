Schaatser Kramer rap op 5000 meter

ANP Schaatser Kramer rap op 5000 meter

INZELL - Sven Kramer heeft zaterdagmiddag tijdens een trainingswedstrijd in Inzell een sterke tijd op de 5000 meter neergezet. De wereldrecordhouder finishte in 6.13,10, ruim vijf seconden sneller dan de nummer twee Douwe de Vries.

Door ANP - 15-10-2016, 17:51 (Update 15-10-2016, 17:51)

Kramer zit in Inzell ter voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Over twee weken kan hij bij de KNSB Cup in Groningen de eerste startbewijzen voor wereldbekerwedstrijden verdienen.

Vorige week noteerde de 30-jarige Fries er al een baanrecord op de 3 kilometer.