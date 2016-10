Luiten zakt flink op British Masters

HERTFORDSHIRE - Golfer Joost Luiten is zaterdag op de British Masters gezakt naar de zestigste plaats. In de derde van vier rondes had hij 73 slagen nodig om rond te komen, twee boven par en acht meer dan lijstaanvoerder Alex Norén.

Door ANP - 15-10-2016, 18:26 (Update 15-10-2016, 18:26)

Na twee rondes stond Luiten nog 37e in een deelnemersveld van 120 golfers. De Nederlander begon de voorlaatste ronde op The Grove nog sterk met birdies op de eerste twee holes, maar zakte in het restant van de achttien holes weg.

In het klassement staat Luiten nu één onder par. De Zweed Norén leidt met zestien onder par, gevolgd door de Engelsman Richard Bland, die op dertien onder par staat.

The British Masters is een toernooi op de Europese tour. Zondag vindt de vierde en laatste ronde plaats.