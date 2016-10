Baanrecord Ter Mors in Deventer

DEVENTER - Jorien ter Mors heeft tijdens de Holland Cup een baanrecord geschaatst op de 500 meter. In Deventer finishte de Twentse schaatsster in een tijd van 39,04, ruim voor Bo van der Werff (39,48) en Janine Smit (39,51).

Door ANP - 15-10-2016, 20:26 (Update 15-10-2016, 20:26)

Het oude baanrecord stamt uit 2013 en stond op naam van Thijsje Oenema (39,62).

Ook Kai Verbij sloot de 500 meter af met een baanrecord. Hij won de race in 35,54. Achter hem eindigden Joost Born (35,86) en Thomas Krol (35,91).

De Holland Cup geldt als opmaat naar de KNSB Cup in Groningen, over twee weken in Groningen. De beste schaatsers zijn al verzekerd van deelname, maar voor enkele subtoppers zijn dit weekend in Deventer nog enkele startbewijzen te verdienen voor die wedstrijd.