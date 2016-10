Wereldtitel Marquez in MotoGP

ANP Wereldtitel Marquez in MotoGP

MOTEGI - Honda-rijder Marc Márquez heeft zich zondag verzekerd van de wereldtitel in de MotoGP-klasse. De Spanjaard zegevierde op het circuit van Motegi in de Grand Prix van Japan, waar zijn concurrenten Valentino Rossi en Jorge Lorenzo uitvielen. Voor de 23-jarige Márquez betekende het zijn derde wereldtitel in de zwaarste klasse in vier jaar.

Door ANP - 16-10-2016, 9:57 (Update 16-10-2016, 10:38)

Márquez was in 2013 de jongste wereldkampioen ooit in de MotoGP. Hij liet in Japan de Italiaanse Ducati-coureur Andrea Dovizioso en landgenoot Maverick Viñales (Suzuki) achter zich. De beslissing in het WK kwam vroeger dan verwacht. Omdat Rossi, die vanaf pole was gestart, vroegtijdig naast de baan belandde en uitviel vergrootte hij zijn voorsprong op de Italiaan tot een niet meer overbrugbare 77 punten. Lorenzo moest bij de eerste vier eindigen om nog wel een kans te behouden, maar opgejaagd door Dovizioso ging ook hij er vijf ronden voor het einde vanaf. Zo werd Márquez ook de jongste motorcoureur ooit die drie kampioenschappen achter zijn naam heeft staan. Er volgen dit jaar nog drie grands prix.

In de Moto2-klasse was de winst voor Thomas Lüthi. De van pole vertrokken Zwitser hield op zijn Kalex de Franse klassementsleider Johann Zarco en de Italiaan Franco Morbidelli achter zich.

In de Moto3 vierde de Italiaan Enea Bastianini zijn eerste zege van het seizoen. Na bestudering van de fotofinish bleek de Honda-coureur net iets eerder gefinisht dan de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) die al zeker is van de wereldtitel. De Italiaan Nicolo Bulega werd derde, hoewel hij achter Hiroki Ono was gefinisht. Maar de Japanner kwam niet opdagen bij de verplichte gewichtscontrole. De Nederlander Bo Bendsneyder, slechts gestart vanaf de 27e positie, verbeterde zich nog naar plaats achttien.