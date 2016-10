Ogier pakt vierde wereldtitel rally op rij

BARCELONA - De Franse rallyrijder Sébastien Ogier heeft zondag dankzij winst in de rally van Catalonië voor de vierde keer op rij de wereldtitel veroverd. Met de Volkswagen-coureur bleef de hegemonie van de Fransen intact. Zijn naamgenoot Sébastian Loeb was de negen jaren ervoor de beste van de wereld in een Citroën.

Door ANP - 16-10-2016, 13:44 (Update 16-10-2016, 13:44)

Ogier hoefde in Spanje nog maar zestien punten op te halen, waarmee een derde plaats en het binnenhalen van een van drie bonuspunten voldoende zou zijn. Zijn winst in Catalonië maakte elk rekenwerk overbodig. Ogier won de slotetappe met een voorsprong van ruim 15 seconden op de Spanjaard Dani Sordo en de Belg Thierry Neuville, beiden van Hyundai. Het was de 37e rallyzege van de Fransman ,,Het is een mooi seizoen'', zei Ogier. ,,Het is geweldig om twee rally's voor het einde de wereldtitel al op zak te hebben.''