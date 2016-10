Rus wint opnieuw ITF-toernooi

ANP Rus wint opnieuw ITF-toernooi

EQUERDREVILLE - Tennisster Arantxa Rus heeft ook het ITF-toernooi in het Franse Equeurdreville op haar naam geschreven. Ze overklaste zondag in de finale de als tweede geplaatste Maryna Zanevska uit België: 6-2 6-1.

Door ANP - 16-10-2016, 17:00 (Update 16-10-2016, 17:00)

Rus was zaterdag in de halve finale te sterk voor de eerste geplaatste Ivana Jorovic uit Servië: 6-4 7-5. Twee weken geleden won ze ook al het ITF-toernooi in het Thaise Hua Hin. Rus moest in de finale tegen Zanevska slechts eenmaal haar service inleveren.

Zanevska werd geboren in Oekraïne maar komt sinds vorige maand voor België uit.