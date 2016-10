Van der Poel wint weer in Superprestige

ZONHOVEN - Mathieu van der Poel is goed aan het seizoen begonnen. De Nederlands kampioen veldrijden was zondag in Zonhoven de snelste in de tweede wedstrijd uit de Superprestigereeks. Van der Poel had twee weken terug de openingsrit in Gieten ook al gewonnen.

Door ANP - 16-10-2016, 18:37 (Update 16-10-2016, 18:37)

De 21-jarige Van der Poel bleef zondag zijn Belgische rivaal Wout Van Aert nipt voor. De winnaar van vorig jaar gaf zich pas in de laatste bocht gewonnen. Laurens Sweeck, ook uit België, werd derde, voor de Nederlander Lars van der Haar.

In het klassement heeft Van der Poel na twee wedstrijden twee punten voorsprong op Van Aert. De derde race is op 6 november in Ruddervoorde.