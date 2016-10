Golfster Van Dam pakt hoofdprijs in China

XIAMEN - Golfster Anne van Dam heeft op de Ladies European Tour haar eerste hoofdprijs veroverd. De 21-jarige Arnhemse speelster schreef in China met een slotronde van 68 slagen het Xiamen International Open op haar naam. Daarmee verdiende de jonge Nederlandse 'longhitter' een geldbedrag van 45.000 euro.

Door ANP - 16-10-2016, 19:56 (Update 16-10-2016, 19:56)

,,Deze zege is een enorme boost'', liet Van Dam opgetogen weten op golf.nl. ,,Het is mijn tweede jaar op de Tour en tot nu toe had ik nog niet mijn potentieel bereikt. Dus deze overwinning is heerlijk. Ik ben blij dat ik geduldig ben gebleven. Ik stond de laatste holes achter maar had het geloof dat het zou lukken.''

Van Dam nam in China voor de 31e keer deel aan een toernooi van de Europese Tour. Ze is de vierde Nederlandse golfster die een titel in dit topcircuit heeft gewonnen. Liz Weima, Christel Boeljon en Dewi Claire Schreefel gingen haar voor.