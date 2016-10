Serena Williams meldt zich af voor WTA Finals

SINGAPORE - Tennisster Serena Williams heeft zich afgemeld voor de WTA Finals die op 23 oktober beginnen in Singapore. Dat heeft ze maandag meegedeeld. Een schouderblessure speelt de Amerikaanse 22-voudig grandslamwinnares parten.

Door ANP - 17-10-2016, 7:11 (Update 17-10-2016, 7:11)

Vanwege de blessure kwam Williams ook al niet in actie in Wuhan en Peking. Vorige maand hoopte ze nog op tijd fit te zijn voor Singapore.

Williams was dit seizoen vaak geblesseerd en speelde slechts acht toernooien. Ze won wel Wimbledon, maar raakte na haar uitschakeling in de halve finales van de US Open haar eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Duitse Angelique Kerber.