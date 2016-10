Tennisser Raonic nummer vier van de wereld

ANP Tennisser Raonic nummer vier van de wereld

LONDEN - Hoewel tennisser Milos Raonic afgelopen week in het Masterstoernooi van Shanghai strandde in de derde ronde, is hij toch opgeschoven naar de vierde plaats op de wereldranglijst. De Canadees, die de week ervoor de halve finale in Peking liet schieten wegens een enkelblessure, steeg twee plaatsen en weet alleen nog Novak Djokovic, Andy Murray en Stan Wawrinka voor zich. De Schot Murray, die zondag de finale in Shanghai won, komt langzaam in de buurt van de klassementsleider uit Servië.

Door ANP - 17-10-2016, 9:53 (Update 17-10-2016, 9:53)

Raonic passeerde Kei Nishikori en Rafael Nadal en evenaart zijn beste ranking ooit. Vorig jaar mei stond hij al een week vierde. Robin Haase is de beste Nederlander, hij bleef de nummer zestig van de wereld. Bij de vrouwen veranderde er weinig in de top die wordt aangevoerd door de Duitse Angelique Kerber. Caroline Wozniacki steeg vijf plaatsen en is nu zeventiende. De Deense won het toernooi van Hongkong. Kiki Bertens steeg, ondanks haar vroege uitschakeling in Linz, een plaatsje en staat 22e.