Schorsing en boete voor tennisser Kyrgios

LONDEN - Tennisser Nick Kyrgios is door de spelersbond ATP voor acht toernooiweken geschorst wegens 'aantasting van de integriteit van de sport'. De Australiër liet vorige week in de tweede ronde van de Masters in Shanghai de partij tegen de Duitser Mischa Zverev opzichtig lopen. De schorsing wordt met drie weken teruggebracht wanneer Kyrgios zich laat behandelen door een sportpsycholoog. Ook krijgt hij een boete van 25.000 dollar, zo'n 23.000 euro.

Door ANP - 17-10-2016, 10:44 (Update 17-10-2016, 10:44)

Kyrgios mag in principe tussen 17 oktober en 15 januari geen toernooien spelen. Wanneer hij door de ATP goedgekeurde psychische hulp zoekt, staat hij drie weken korter aan de kant. Hij verklaarde dat zijn gedrag op de baan te wijten was aan vermoeidheid. ,,Fysiek en mentaal was ik op, maar dat is geen excuus. Ik bied mijn excuses aan'', liet hij maandag in een reactie weten.