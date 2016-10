Heerenveen krijgt in 2019 ook WK sprint

HEERENVEEN - IJsstadion Thialf in Heerenveen is in 2019 het toneel van de wereldkampioenschappen sprint, zo meldde de internationale schaatsunie ISU maandag in een persbericht. De titelstrijd staat voor 23 en 24 februari op het programma in Friesland, voor zowel de mannen als de vrouwen.

Door ANP - 17-10-2016, 16:07 (Update 17-10-2016, 16:41)

De ISU maakte zondag al bekend dat de Europese kampioenschappen schaatsen allround en sprint van 2017 worden gehouden in Heerenveen. Thialf neemt het evenement over van Warschau. De Poolse hoofdstad moest de EK teruggeven vanwege problemen met de schaatsbaan. Die toernooien vinden plaats van 6 tot en met 8 januari.

De overige langebaantoernooien in 2019 zijn toegewezen aan: Collalbo (EK), Inzell (WK afstanden) en Calgary (WK allround).

Olivier Smit, commercieel directeur KNSB, is blij met het besluit van de ISU om ook de WK sprint van 2019 toe te wijzen aan Heerenveen. ,,Het is fantastisch dat we na het EK allround en sprint komende januari nu ook het WK sprint van 2019 mogen organiseren. We hebben daarnaast ook nog eens het WK allround in 2018 in Nederland. Met het WK shorttrack komende winter in Ahoy en het EK shorttrack in 2019 komen er jaarlijks dus één of twee toptoernooien naar ons land. Die toewijzing past goed in de langetermijnvisie van de KNSB op evenementen.''