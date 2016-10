Fiege maakt handbalselectie bekend

ANP Fiege maakt handbalselectie bekend

OOSTERBEEK - Bondscoach Joop Fiege heeft maandag de Nederlandse handbalselectie bekendgemaakt voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen olympisch kampioen Denemarken (3 november in Bröndby) en Hongarije (6 november in Den Bosch). In de ploeg van zestien man komen alleen Toon Leenders (Targos/Bevo HC), Leon van Schie (Kras/Volendam) en Ivo Steins (OCI/Lions) in de Nederlandse competitie uit.

Door ANP - 17-10-2016, 17:25 (Update 17-10-2016, 17:25)

Liefst elf internationals zijn actief in de sterke Duitse competite. Bart Ravensbergen (Selestat) en Luc Steins (Massy) spelen bij een Franse club.