ANP Ligtlee laat wereldbeker Apeldoorn schieten

EERBEEK - Baanwielrenster Elis Ligtlee neemt volgende maand niet deel aan de wereldbekerwedstrijd in Apeldoorn. De olympisch kampioene keirin meldt dinsdag op haar website dat een knieblessure haar voorlopig van de baan houdt. ,,Ik heb er enorm naar uitgekeken om voor eigen publiek een topprestatie neer te kunnen zetten. Helaas is dit door een blessure aan mijn knie niet mogelijk'', schrijft ze.

Door ANP - 18-10-2016, 10:22 (Update 18-10-2016, 10:22)

De knieklachten begonnen al voor de Spelen van Rio. ,,Om zo goed mogelijk in Rio te kunnen presteren, kon ik me aangepaste trainingen niet veroorloven. Voor het ultieme resultaat had ik alle trainingen simpelweg gewoon nodig.'' Ligtlee nam na Rio rust. ,,Maar de pijn is nog steeds niet verdwenen. In overleg met mijn coach en onze fysiotherapeut hebben we daarom besloten dat het niet verstandig is om de wereldbeker in Apeldoorn te rijden.'' Het wereldbekerseizoen begint op 4 november in Glasgow waar Nederlandse sprinters ontbreken. Een week later beleeft de vernieuwde piste van Apeldoorn de primeur van een wereldbekerwedstrijd.

Het is ook nog de vraag of andere toppers als Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli daarbij aanwezig zijn. Bondscoach René Wolff, die met een jong sprintteam is afgereisd naar Saint-Quentin-en-Yvelines waar woensdag de EK beginnen, liet eerder al weten dat de wedstrijd in Apeldoorn eigenlijk te vroeg komt voor de olympiërs in zijn selectie.

Ligtlee benadrukte dinsdag hoe graag ze had deelgenomen. ,,De wereldbeker in Apeldoorn voelde als een thuiswedstrijd, waarin ik de unieke kans had om voor familie, vrienden en fans op wereldniveau mijn vaardigheden te tonen. Door deze hardnekkige blessure gaat dit helaas niet lukken. Ik focus me nu op herstel, ga mezelf herpakken en kom sterker terug.''