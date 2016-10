Eerland dicht bij hoofdtoernooi EK

ANP Eerland dicht bij hoofdtoernooi EK

BOEDAPEST - Tafeltennisster Britt Eerland is goed begonnen aan de EK tafeltennis. In de kwalificatieronde won ze dinsdag drie partijen en staat ze bovenaan in haar poule. Woensdag gaat het toernooi verder. De nummers een van de negentien poules en zeven nummers twee plaatsen zich direct voor het hoofdtoernooi, de andere nummers twee spelen play-offs voor de resterende zes plaatsen.

Door ANP - 18-10-2016, 16:36 (Update 18-10-2016, 16:36)

Eerland begon met een 4-0 (11-5 11-5 11-5 11-3) zege op de Letse Diana Rusinova. Tegen de Oekraïense Natalija Aleksejenko had ze het vervolgens moeilijk, maar sleepte ze toch een 4-3 (9-11 11-5 10-12 11-8 8-11 12-10 11-8) overwinning uit het vuur. Van Dorina Srebrnjak uit Kroatië won Eerland met 4-2 (11-3 12-10 10-12 10-12 11-6 11-5). Eerlands laatste tegenstander in de kwalificatie is Mercedes Nagyvaradi uit Hongarije.

Li Jie is als geplaatste speelster al zeker van een plaats in het hoofdtoernooi.