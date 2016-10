Wawrinka komt weer naar Ahoy

ROTTERDAM - Tennisser Stanislas Wawrinka doet in februari mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Na Rafael Nadal en Dominic Thiem is Wawrinka de derde toptienspeler die door toernooidirecteur Richard Krajicek is vastgelegd. Ook Nick Kyrgios en Robin Haase doen mee.

Door ANP - 18-10-2016, 17:43 (Update 18-10-2016, 17:43)

Krajicek en Wawrinka hebben een goede band. De Nederlander trad afgelopen zomer enkele weken op als coach van de Zwitserse tennisser. ,,Wimbledon is de enige grandslamtitel die nog op zijn imposante erelijst ontbreekt. We hebben deze zomer hard gewerkt om die toe te voegen, maar dat is niet gelukt. In die tijd heb ik wel weer gezien wat een ongelooflijk begaafde speler Stan is'', zegt Krajicek over de drievoudig grandslamwinnaar.

In 2015 won de huidige nummer drie van de wereld de titel in Rotterdam. Tien jaar eerder had hij zijn debuut gemaakt in Ahoy.