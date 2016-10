Tennisser Garza geschorst wegens matchfixing

LONDEN - De integriteitscommissie in het internationale tennis (TIU) heeft de Mexicaan Daniel Garza schuldig bevonden aan matchfixing. De 31-jarige speler heeft volgens het college geprobeerd om in 2015 de uitslag van een partij in Californië op de Futures Tour (derde profniveau) te beïnvloeden. Hij is geschorst voor zes maanden en dient een boete van 4500 euro te betalen. Garza haalde in 2012 zijn hoogste notering op de wereldranglijst met de 294e plaats.

Door ANP - 18-10-2016, 22:05 (Update 18-10-2016, 22:05)