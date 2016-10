Assink assistent-bondscoach handbalsters

ANP Assink assistent-bondscoach handbalsters

OOSTERBEEK - Voormalig international Olga Assink zal de komende maanden optreden als assistent-bondscoach van de handbalsters. Het Nederlands Handbal Verbond meldde woensdag dat Assink tot en met de Europese titelstrijd in Zweden, die in december plaatsvindt, is aangesteld naast de nieuwe bondscoach Helle Thomsen. De Deense volgde onlangs Henk Groener op en debuteerde tijdens het Holland Handball Tournament in Eindhoven.

Door ANP - 19-10-2016, 10:10 (Update 19-10-2016, 10:10)

Assink en Saskia Mulder, een andere oud-topspeelster, stonden Thomsen in Eindhoven bij. Beiden kwamen jaren in Denemarken uit en beheersen de Deense taal. Assink speelde meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Het EK is van 4 tot 18 december.