Langlaufster Johaug voorlopig geschorst

OSLO - De Noorse langlaufster Therese Johaug moet voorlopig twee maanden aan de kant blijven nadat bij haar sporen van het verboden middel clostebol zijn aangetroffen. De meervoudig wereldkampioene had het middel binnengekregen via een zonnebrandcrème die de teamarts van de Noorse skiërs haar had voorgeschreven. De arts wordt aangeklaagd wegens overtreding van de dopingregels.

Door ANP - 19-10-2016, 12:31 (Update 19-10-2016, 12:31)

De ploegdokter had de lippencréme in september in Italië gekocht en niet gezien dat op de verpakking ook het verboden ingrediënt stond vermeld. Hij heeft de verantwoording op zich genomen en is teruggetreden. Johaug mag nu in ieder geval tot 18 december niet aan teamtrainingen en wedstrijden deelnemen. Of ook zij vervolgd wordt wegens overtreding van de dopingregels is nog niet bekend.