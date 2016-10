Tennisser Kyrgios ontbreekt in Rotterdam

ROTTERDAM - De Australische tennisser Nick Kyrgios neemt toch niet deel aan het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. De reden dat hij niet komt is opmerkelijk. Kyrgios kreeg een uitnodiging om de All Star-game bij te wonen, het ereduel met de beste basketballers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA. Die wedstrijd is op dezelfde dag als de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam.

Kyrgios kwam de afgelopen dagen in opspraak wegens misdragingen op de baan bij het Masterstoernooi van Shanghai. De Australiër, die al een slechte reputatie had, werd geschorst en beboet door de spelersorganisatie ATP onder meer omdat hij opzettelijk zijn partij weggaf tegen de Duitser Alexander Zverev. Toernooidirecteur Richard Krajicek had al een verzoek liggen van Kyrgios om onder zijn contractuele verplichting uit te komen. Het incident gaf de doorslag. ,,We denken dat het niet veel zin heeft om hem op de baan te zetten als hij niet 100 procent gemotiveerd is'', verklaarde hij.

Kyrgios komt bij het evenement in New Orleans ook zelf in actie in een zogenoemde Celebrity Game. Krajicek toonde enig begrip: ,,Kyrgios is een groot NBA-fan en de kans om met Michael Jordan op een veld te staan is voor hem uniek. We hadden hem aan zijn woord kunnen houden, maar met een deelnemersveld dat nu al bestaat uit Wawrinka, Nadal, Thiem en Haase denken we voldoende kwaliteit in huis te hebben.''