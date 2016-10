Bertens stoomt door naar kwartfinales

LUXEMBURG - Tennisster Kiki Bertens is bij het WTA-toernooi van Luxemburg woensdag doorgestoten naar de kwartfinales. De Wateringse, die een slechte periode achter de rug heeft, versloeg in de tweede ronde met speels gemak de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova. Bertens klaarde de klus in twee sets: 6-3 6-1.

Door ANP - 19-10-2016, 14:52 (Update 19-10-2016, 14:52)

In de volgende ronde krijgt ze te maken met Tsjechische tegenstand: Tereza Smitkova of Denisa Allertova.

Bertens verbrak in Luxemburg een treurigstemmende reeks. Ze boekte dinsdag tegen de Duitse Annika Beck haar eerste overwinning sinds ze in juli de finale van het toernooi van Gstaad verloor. Tussendoor nam ze ook een maand rust wegens oververmoeidheid. Bertens is in Luxemburg de nummer drie van de plaatsingslijst.