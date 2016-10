Suárez Navarro mist kans op WTA Finals

ANP Suárez Navarro mist kans op WTA Finals

MOSKOU - De Spaanse tennisster Carla Suárez Navarro kan deelname aan de WTA Finals in Singapore vergeten. Suárez moest woensdag in Moskou in haar partij uit de tweede ronde tegen de Australische Daria Gavrilova opgeven wegens een handblessure. Gavrilova leidde op dat moment al met 6-4 en 3-0.

Door ANP - 19-10-2016, 14:53 (Update 19-10-2016, 14:53)

Suárez had het toernooi om de Kremlin Cup moeten winnen om nog kans te maken op deelname aan het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters. Voor het laatste ticket komen nog de Britse Johanna Konta en de Russische Svetlana Koeznetsova in aanmerking. De WTA Finals beginnen zondag.