Wielrenner Barbero naar Movistar

ANP Wielrenner Barbero naar Movistar

MADRID - De Spaanse wielrenner Carlos Barbero vervolgt zijn loopbaan bij Movistar. Hij tekende woensdag een contract voor twee seizoenen bij het WorldTourteam.

Door ANP - 19-10-2016, 17:20 (Update 19-10-2016, 17:20)

De 25-jarige sprinter komt over van Caja Rural. Hij won onder meer Circuito de Getxo, de Philadelphia Cycling Classic en een rit in de Ronde van Burgos. Voor Movistar, de ploeg van Nairo Quintana en Alejandro Valverde, is de Spanjaard de vierde aanwinst na de Italiaan Daniele Bennati, de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Spanjaard Victor de la Parte.