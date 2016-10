Hooguit brons voor Nederlandse wielerploeg

PARIJS - De Nederlandse ploeg is woensdag in de kwalificatieronde van de ploegenachtervolging op het EK baanwielrennen in Parijs als vijfde geëindigd. Het viertal (Jan-Willem van Schip, Dion Beukeboom, Roy Eefting en Roy Pieters) kwalificeerde zich daarmee voor de eerste ronde van donderdag, maar kan hooguit brons winnen.

Door ANP - 19-10-2016, 18:54 (Update 19-10-2016, 18:54)

Donderdag strijdt Nederland in de eerste ronde tegen Polen, dat de kwalificatie als achtste afsloot. Als de Nederlandse mannen hierin een snelle tijd afleveren, kan het nog aanspraak maken op de troostfinale.

Frankrijk was het snelst in de kwalificatie en is samen met Denemarken, Italië en Rusland nog in de race voor goud en zilver.