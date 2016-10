Connors biedt hulp aan bij Kyrgios

MELBOURNE - De Amerikaanse tennislegende Jimmy Connors heeft donderdag de helpende hand uitgestoken naar het temperamentvolle Australische tennistalent Nick Kyrgios. ,,Als je de beste wilt worden, kom naar mij. Ik zal je leren om te spelen, te vermaken en te winnen. Maak een keuze of blijf middelmatig'', daagde Connors de omstreden 21-jarige tennisser uit op Twitter.

Door ANP - 20-10-2016, 9:00 (Update 20-10-2016, 9:00)

Kyrgios heeft zich in rap tempo onmogelijk gemaakt in het profcircuit en werd deze week door spelersbond ATP geschorst wegens 'aantasting van de integriteit van de sport'. De nummer veertien van de mondiale tennistop liet vorige week in de tweede ronde van de Masters in Shanghai de partij tegen de Duitser Mischa Zverev opzichtig lopen. Kyrgios kan de duur van de schorsing beperken door professionele hulp te zoeken voor zijn onvoorspelbare gedrag.

Connors (64) staat zelf bekend als heethoofd en was eerder trainer van Andy Roddick. De Amerikaan leidde de Australiër van 2006 tot 2008 naar vijf ATP-titels en de finale van de US Open.