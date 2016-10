Tennisster Bertens naar halve finale

LUXEMBURG - Tennisster Kiki Bertens heeft donderdag de halve finales bereikt van het WTA-toernooi in Luxemburg. De Wateringse had het slechts één set lastig met Denisa Allertová uit Tsjechië: 6-0 6-4.

Door ANP - 20-10-2016, 14:15 (Update 20-10-2016, 14:15)

Bertens stuit in de halve eindstrijd op de winnares van de kwartfinale tussen de Roemeense Monica Niculescu en Deense Caroline Wozniacki. De Nederlandse heeft deze week in Luxemburg gebroken met een slechte serie wedstrijden. Ze boekte dinsdag tegen de Duitse Annika Beck (6-4 6-4) haar eerste overwinning sinds ze in juli de finale van het toernooi van Gstaad verloor. In de tweede ronde was ze veel te sterk voor de de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (6-3 6-1).

Bertens is in Luxemburg de nummer drie van de plaatsingslijst.