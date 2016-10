Nadal beëindigt seizoen wegens polsblessure

MADRID - Tennisser Rafael Nadal heeft zijn seizoen voortijdig beëindigd om te herstellen van een polsblessure. Dat maakte de 30-jarige Spanjaard donderdag bekend op zijn Facebookpagina.

Door ANP - 20-10-2016, 18:46 (Update 20-10-2016, 20:00)

,,Het is geen geheim dat ik nog niet volledig hersteld was toen ik aan de Olympische Spelen deelnam, maar ik wilde per se naar Rio om een medaille te winnen voor Spanje. Sindsdien houd ik echter last en daarom beëindig ik het seizoen nu en ga ik me voorbereiden op 2017'', meldde Nadal, die volgende week in Basel actief zou zijn en de week erop in Parijs. Ook was hij nog in de race voor deelname aan de ATP World Tour Finals.

De problemen aan zijn linkerpols hinderden hem al tijdens Roland Garros, waar hij na het bereiken van de derde ronde het toernooi verliet. Nadal, veertienvoudig winnaar van een grandslamtoernooi, liet daarna ook Wimbledon schieten in de hoop fit in Rio te verschijnen. Hoewel hij ook daar last had van de pols, pakte hij samen met Marc Lopez goud in het mannendubbel.

Nadal staat momenteel zesde op de wereldranglijst.