Portugees Elias verrast Monfils in Stockholm

STOCKHOLM - De Franse tennisser Gaël Monfils is donderdag verrassend al in de tweede ronde uitgeschakeld bij het ATP-toernooi van Stockholm. De Portugees Gastão Elias versloeg de nummer één van de plaatsingslijst in twee sets: 7-6 (4) 6-1.

Door ANP - 20-10-2016, 20:56 (Update 20-10-2016, 20:56)

Elias is de nummer 61 van de wereld. De zege op Monfils betekende zijn eerste overwinning op een speler uit de top tien. Monfils was net terug uit Azië waar hij in Tokio de halve finales bereikte en in Shanghai verloor in de derde ronde.