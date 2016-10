Wielrenner Rodriguez gaat toch een jaar door

MADRID - Wielrenner Joaquim Rodriguez gaat nu toch een jaar door. De 37-jarige Spanjaard liet eerder weten dat hij bij Katoesja aan zijn laatste jaar als wielerprof bezig was, maar is toch bezweken voor een aanbieding van de nieuwe ploeg Bahrain-Merida.

Door ANP - 20-10-2016, 21:31 (Update 20-10-2016, 21:31)

,,Het was onmogelijk om weerstand te bieden, Merida is de schuldige'', bevestigde Rodriguez op Twitter de terugkeer op zijn eerdere besluit. Bij de nieuwe ploeg wordt hij ploeggenoot van onder anderen de Italianen Vincenzo Nibali en Giovanni Visconti. Tristan Hoffman is er een van de ploegleiders.

Rodriguez won afgelopen jaar geen wedstrijd. Dat was hem sinds 2005 niet overkomen.