ANP Verstappen: foutloos rondje niet eenvoudig

AUSTIN - Max Verstappen noemt het circuit van Austin, waar hij zondag strijdt tijdens de Grote Prijs van Amerika, een geweldig circuit waar je verschillende lijnen kunt rijden. ,,Het is niet gemakkelijk een foutloos rondje te rijden'', zegt de Limburgse Formule 1-coureur op zijn website. ,,Een goede afstelling is hier nog belangrijker dan op andere banen, omdat er veel verschillende bochten in het circuit zitten.''

Door ANP - 21-10-2016, 10:29 (Update 21-10-2016, 10:29)

Voor de afstelling van zijn auto heeft de Nederlandse coureur in zijn eerste maanden bij Red Bull afgekeken bij zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo. ,,Maar hoe langer ik voor Red Bull rijd, des te beter leer ik de auto kennen'', aldus de negentienjarige Verstappen, die vijfde staat in de stand om het wereldkampioenschap.